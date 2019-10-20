Складское здание загорелось на западе Москвы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Стеллажи с продукцией на общей площади около 300 квадратных метров загорелись в складском здании на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

"19 октября 2019 года в 04 часа 21 минуту в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании в складском здании по адресу Молодогвардейская ул., д.61, стр.5", - говорится в сообщении.

К месту пожара оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

"На втором ярусе в складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", - сообщается на сайте.