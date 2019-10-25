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В Солнечногорске построили самый большой из пяти экодуков ЦКАД

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Строительство экодука - моста для перехода животных через автомобильную дорогу завершили в Солнечногорске, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экодук для перехода диких животных построен через скоростную трассу на участке третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги.

Пресс-служба администрации муниципалитета уточняет, что это самый масштабный из пяти экодуков ЦКАД. Его длина порядка 100 м, ширина - свыше 20 м.

Второй экодук длиной 53 м расположен в Дмитрове.

Дикие животные при проходе через мост будут попадать в максимально-естественную среду обитания и не будут ощущать, что они идут над действующей скоростной дорогой.

Трасса ЦКАД пройдет в 50 километрах от МКАД. Ее проект включает в себя пять пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Построить дорогу планируется к 2025 году.

Солнечногорск Московская область

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