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600 военных примут участие в торжественном марше 7 ноября на Красной площади

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В торжественном марше на Красной площади, который пройдет в ознаменование 78-й годовщины проведения военного парада 7 ноября 1941 года, примут участие более 600 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Москве и Подмосковье, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

Как говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье, парадные расчеты солдат и офицеров будут одеты в обмундирование Красной Армии периода Битвы за Москву и вооружены пистолетами-пулеметами Шпагина, винтовками Мосина, танковыми пулеметами и противотанковыми орудиями.

Для участия в марше привлекаются подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады и отдельного комендантского Преображенского полка.

По данным ЗВО, военнослужащие Преображенского полка пронесут Боевые знамена армий, оборонявших Москву, а также представят современные Вооруженные силы РФ ротой почетного караула видов и родов войск.

В настоящее время в пунктах постоянной дислокации проходят репетиции, где участники торжественного марша отрабатывают строевые приемы и слаженность, отметили в округе.

Сообщается, что офицеры танковой армии оказывают помощь в строевой подготовке воспитанников юнармейских отрядов, кадетских корпусов, Московского Суворовского военного училища и московских школьников, которые также примут участие в марше 7 ноября.

Военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года был проведен в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В нем участвовали 28 тыс. 467 человек. Прямо с Красной площади курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки уходили на фронт, линия которого проходила всего в 30 км от Москвы.

Традиция проводить торжественный марш в память о легендарном параде зародилась 7 ноября 2000 года.

Москва Красная площадь Красная Армия ЗВО

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