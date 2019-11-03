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В Москве в ближайшие дни изменится расписание автобусов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Несколько автобусов изменят маршрут в ближайшие дни из-за празднования Дня народного единства и подготовки торжественного марша, посвященного 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, сообщает в воскресенье сайт мэра Москвы.

Как рассказали в мэрии, 4 ноября в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется выставка-форум "Православная Русь - ко Дню народного единства". С 6:00 и до окончания основных мероприятий автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и автобус № 144 при следовании к станции метро "Китай-город" будут проезжать мимо остановки "Метро "Библиотека имени Ленина".

В районе Щукино и Марьино также пройдут массовые мероприятия в честь Дня народного единства. Из-за праздничного шествия и митинга 4 ноября с 10:00 изменятся маршруты некоторых автобусов.

В мэрии уточнили, что 5 и 7 ноября в центре города изменятся автобусные маршруты из-за подготовки и проведения торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. С 6:00 и до окончания мероприятий автобусы М5 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобусы № 158 - от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.

Москва

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