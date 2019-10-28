Гидрометцентр предупредил о приходе резкого похолодания в Москву

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Холодная погода предзимья ожидается в московском регионе на этой неделе: уже в ночь на четверг, 31 октября, в Подмосковье прогнозируется до минус 8 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Просто радикальные изменения. Если еще вчера температура была на 10 градусов выше климатической нормы, то с сегодняшнего дня намечается заметное изменение циркуляции. Уже этим вечером мы ощутим холодное дыхание Арктики", - сказал метеоролог агентству в понедельник.

По его словам, центр европейской территории России находится в тылу циклона, в результате в регион начинают поступать холодные воздушные массы с севера. В ближайшую ночь в Подмосковье будет -2...+2 градуса, в Москве от 0 до +2.

Во вторник, 29 октября, днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем в Москве максимум около +5 градусов, ночью вновь столбики термометров опустятся до нуля и местами перейдут нулевую отметку.

В среду, 30 октября, и днем, и ночью температура будет в диапазоне -2...+2 градуса, давление вырастет и заметных осадков не ожидается. Но прогнозируется сильный ветер (до 15-20 м/с), и метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах.

В четверг похолодание продолжится: ночью в Москве уже -5...-3, а по области местами до -8 градусов, днем в московском регионе не более +1 (преимущественно ниже нуля).

Конец недели будет таким же холодным: по ночам -1...-6, днем около нуля, осадков практически не ожидается, а если они выпадут, то в виде снега.

"Температура с 31 октября будет ниже нормы на 2-3 градуса на всей европейской территории России", - сказал собеседник агентства.