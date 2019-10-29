Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в ближайшие сутки

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России предупредил жителей московского региона об ухудшении погодных условий во второй половине дня вторника.

Как сообщает метеослужба, днем во вторник в Москве и в Подмосковье ожидаются облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха не превысит 4-6 градусов.

Пик осадков Гидрометцентр прогнозирует после 21:00. По прогнозу синоптиков, в ночь на среду, 30 октября, и в среду в регионе сохранятся небольшие осадки, местами возможна гололедица.

Из-за усиления ветра, порывы которого могут местами достигать 15-17 м/с в Москве и в Подмосковье с полуночи 30 октября до полуночи 31 октября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, в ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области - до минус 2 градусов.

В ночь на четверг и на пятницу (31 октября - 1 ноября) в Москве может подморозить до -5, по области - до минус 8 градусов. Осадки в виде снега, мокрого снега, а также гололедица в четверг и в пятницу в столичном регионе сохранятся, предупреждает Гидрометцентр.

Ранее в октябре в Гидрометцентре сообщали о приходе резкого похолодания в столичный регион.