В Москве задержали мошенников, годами присваивавших квартиры умерших людей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Московском регионе участников организованной группы, обвиняемых в подделке наследственных документов на квартиры умерших граждан, которые они присваивали более десяти лет, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый лидер группировки и восемь его соучастников были задержаны полицейскими одновременно по нескольким адресам в Московском регионе.

"Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности", - сказала Волк.

В ходе 17 проведенных обысков были изъяты 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, документы, реестровые книги и наследственные дела.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Пятерым задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Волк, предполагаемый организатор разработал схему мошенничества, согласно которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные "оригиналы" этих документов. Нотариус с помощниками открывали наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию. Затем они предоставляли документы в Управление Росрееста и оформляли право собственности.

"В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов. Все сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в реальности не происходила", - сказала представитель МВД.

Конечными владельцами большинства этих квартир становились добросовестные приобретатели. При этом часть недвижимости подозреваемые оставили себе, зарегистрировав ее на членов семьи. Пока установлено 15 квартир, которые стали частью преступной схемы.

Волк отметила, что в мошенническую схему могли быть вовлечены нотариус и его помощники.