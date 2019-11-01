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Осень в Москве третью ночь подряд обновляет температурные минимумы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице в ночь на пятницу опускалась до минус 3,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Ночь на 1 ноября стала самой холодной в городе с начала нынешней осени", - сказал собеседник агентства, уточнив, что это данные опорной метеостанции в районе ВДНХ.

По информации синоптиков, в Москве третью ночь подряд обновляются температурные минимумы. Так, 30 октября отмечалось минус 2,1 градуса, 31 октября - минус 3,4 градуса.

В пятницу днем в столице ожидаются от нуля до плюс двух градусов, небольшие осадки, ветер до 7-12 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после холодов в московский регион постепенно начнет поступать теплый воздух: в субботу и воскресенье, 2-3 ноября, в городе ожидается до плюс 5, а в праздничный понедельник, 4 ноября (День народного единства), - до плюс 9 градусов. Это связано с тем, что столица окажется на восточной периферии циклона, пояснял синоптик.

Метеобюро Москвы ВДНХ

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