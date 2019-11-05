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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Москве до утра среды ожидается дождь и усиление ветра, его скорость при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду, заявили в столичном управлении МЧС, ссылаясь на Росгидромет.

Усиление ветра связано с прохождением атмосферного фронта. Его ожидают с 17:00 5 ноября до 3:00 6 ноября. В эти часы в МЧС посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее стало известно, что в Москве установлен температурный рекорд для 5 ноября - плюс 10,6 градуса. Это рекордный показател за 140-летнюю историю метеонаблюдений. До сих пор самыми теплыми считались 5 ноября 1922 и 2013 года, тогда воздух в городе прогревался до 10,3 градуса.

Ожидается, что в ночь на 6 ноября в городе будет плюс 8-10 градусов, днем в среду - от 10 до 12. Заморозки прогнозируются не раньше субботы 9 ноября.

МЧС Москва

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