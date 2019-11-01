Московский зоопарк перешел на зимнее расписание

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Московский зоопарк сокращает рабочий день на час с 1 ноября в связи с переходом на зимний график.

Там отметили, что теперь посмотреть на азиатских слонов, белых медведей, больших панд и других редких животных можно будет ежедневно с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию.

Многие животные уже переехали в свои зимние павильоны, но продолжат выходить во внешние вольеры до наступления холодов.

Эта зима станет первой для больших панд Диндин и Жуи. Предположительно, панды охотно будут выходить на улицу тогда, когда выпадет обильный снег, а температура будет держаться на уровне от -5 до -7 градусов.