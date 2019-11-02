"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра до 5 ноября

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Синоптики предупредили о "желтом" уровне погодной опасности в Москве и Московской области с субботы до вторника из-за усиления ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября.

"Желтый" - это второй из четырех уровней погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что после холодов в московский регион постепенно начнет поступать теплый воздух - в субботу-воскресенье (2-3 ноября) днем до +5, а в понедельник, 4 ноября, когда будет отмечаться День народного единства, уже до +9.

Между тем, появление первых сугробов в Москве прогнозируется в конце ноября.