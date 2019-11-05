В Москве по подозрению в подготовке теракта арестован сторонник радикального ислама

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама, подозреваемого в подготовке террористического акта в столице.

"По ходатайству следствия судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, пояснив, что судебное заседание прошло 3 ноября.

В суде не уточнили детали обвинения, однако, по данным источника агентства, подозреваемый, являясь сторонником радикального ислама, занимался созданием условий, а также поиском соучастников для совершения теракта в столице.

"Для этого он подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что "довести задуманное до конца Онуров не смог по независящим от него причинам".

Онурову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Как считают следователи, мотивом преступления стала приверженность мужчины к радикальной исламской идеологии, призывающей к "джихаду".