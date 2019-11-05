Поиск

В Москве по подозрению в подготовке теракта арестован сторонник радикального ислама

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама, подозреваемого в подготовке террористического акта в столице.

"По ходатайству следствия судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, пояснив, что судебное заседание прошло 3 ноября.

В суде не уточнили детали обвинения, однако, по данным источника агентства, подозреваемый, являясь сторонником радикального ислама, занимался созданием условий, а также поиском соучастников для совершения теракта в столице.

"Для этого он подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что "довести задуманное до конца Онуров не смог по независящим от него причинам".

Онурову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Как считают следователи, мотивом преступления стала приверженность мужчины к радикальной исламской идеологии, призывающей к "джихаду".

Черемушкинский суд Москвы Ирэна Козаева Талант Онуров Москва

Новости

Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

Большинство россиян признались, что не знают о "московском деле"

В "Шереметьево" благополучно приземлился неисправный лайнер из Франкфурта

В "Шереметьево" благополучно приземлился неисправный лайнер из Франкфурта

Абсолютный температурный рекорд тепла ожидается в Москве 5 ноября

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки

Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Убийство ингушского полицейского в Москве попало на камеру

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Начальник Центра "Э" Ингушетии и его брат застрелены в Москве

Начальник Центра "Э" Ингушетии и его брат застрелены в Москве

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра до 5 ноября

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра до 5 ноября

Пожар в квартире в центре Москвы ликвидирован

Пожар в квартире в центре Москвы ликвидирован
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');