Самолет прервал вылет из московского "Шереметьево" в Ригу

На стоянке техническую неполадку устранить не удалось, около сотни пассажиров предложено вернуться в терминал

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Перед вылетом из "Шереметьево" в Ригу командир сообщил о технических неполадках и решении вернуться на стоянку для устранения неисправности", -сказал источник.

Однако на стоянке проблему также не удалось устранить.

"Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось. Потребуется время на то чтобы в Москву прибыли техники из Риги", - сказал он.

Порядка сотни пассажиров предложено вернуться в терминал. Рейс откладывается на 3-4 часа.