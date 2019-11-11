Поиск

Начало ноября в Москве вошло в топ-10 самых теплых за 70 лет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первые десять дней ноября 2019 года в Москве вошли в топ-10 самых теплых с 1948 года, сообщают "Метеоновости". Среднесуточная температура в эту декаду составила 4,8 градуса, что почти на четыре градуса выше нормы.

Теплее всего в Москве было в ноябре 2013 года: тогда в первую декаду месяца среднесуточная температура составляла плюс 8 градусов.

К концу недели в городе похолодает, прогнозирует Гидрометцентр. В ночь на вторник и днем будет плюс 5-7 градусов, в ночь на среду - около нуля, днем - не выше плюс 4-6 градусов. Дожди возможны вечером в понедельник и ночь на вторник, затем в городе установится переменная облачность без осадков.

В течение всей недели атмосферное давление будет повышенным. В понедельник утром оно составляло 748 мм ртутного столба, во вторник вырастет до 757 мм, а в последующие дни - до 759 мм.

Москва Гидрометцентр

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Упавшая в метро на пути женщина погибла

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Власти Москвы задумались о расширении платной парковки на Таганке и в Раменках

Власти Москвы задумались о расширении платной парковки на Таганке и в Раменках

В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

Поджигатель квартиры в Москве получил пожизненный срок за гибель трех человек

Ставший фигурантом дела о мошенничестве экс-мэр Истры скрылся от следствия

Полиция освободила мужчину, похищенного из дилерского автоцентра в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');