Начало ноября в Москве вошло в топ-10 самых теплых за 70 лет

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первые десять дней ноября 2019 года в Москве вошли в топ-10 самых теплых с 1948 года, сообщают "Метеоновости". Среднесуточная температура в эту декаду составила 4,8 градуса, что почти на четыре градуса выше нормы.

Теплее всего в Москве было в ноябре 2013 года: тогда в первую декаду месяца среднесуточная температура составляла плюс 8 градусов.

К концу недели в городе похолодает, прогнозирует Гидрометцентр. В ночь на вторник и днем будет плюс 5-7 градусов, в ночь на среду - около нуля, днем - не выше плюс 4-6 градусов. Дожди возможны вечером в понедельник и ночь на вторник, затем в городе установится переменная облачность без осадков.

В течение всей недели атмосферное давление будет повышенным. В понедельник утром оно составляло 748 мм ртутного столба, во вторник вырастет до 757 мм, а в последующие дни - до 759 мм.