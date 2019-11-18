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Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Московский регион в середине недели окажется вблизи центра мощного холодного антициклона, а столбики барометров поднимутся, сообщается в понедельник на сайте "Метеоновости".

Атмосферное давление в центре антициклона достигнет 1050 гПа (787,5 мм рт. ст), говорится в сообщении.

"В Москве на станции ВДНХ 21 ноября (в четверг - ИФ) атмосферное давление достигнет 771 мм рт. ст. (1028 гПа), а это близко к рекорду, который составляет 1034, 6 гПа (776 мм рт. ст.)", - уточняется на сайте.

По данным синоптиков, последний раз столь высокое атмосферное давление было в прошлом году: 16 ноября на ВДНХ барометр показал 1025,8 гПа (769,4 мм. рт ст.).

Москва

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