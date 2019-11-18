Синоптики спрогнозировали мороз и солнце в Москве и посоветовали не ждать снега

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Похолодание прогнозируется в Центральном федеральном округе и в Московском регионе в частности со среды, 20 ноября, но снега ждать не стоит, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В центре европейской территории России балом правит антициклон. Начиная со среды он будет усиливаться за счет зоны высокого давления на северо-востоке. Ожидается похолодание и рост атмосферного давления: если сейчас оно в Москве выше нормы, то в среду оно будет еще выше", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

Похолодание будет связано с приходом холодного воздуха с юго-востока, где отмечаются аномальные холода, а также с отсутствием облачности, которая помогает удерживать тепло у земной поверхности, пояснил синоптик.

В среду утром будет заметно теплее, чем вечером: если с утра термометры в Москве покажут до +1, то к вечеру температура упадет до -5, в Подмосковье местами до -7. Затем, начиная с четверга, 21 ноября, в Московском регионе в дневные часы будет небольшой "минус": -2...-4 градуса, а по ночам ожидается мороз до -10.

"Облачность рассеется, будет ясное небо и солнце. Но назвать это очень морозной погодой нельзя: да, температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, но это нормальная погода для середины ноября. Холодной она будет казаться, потому что москвичи привыкли к теплой погоде, которая стоит сейчас", - пояснил Вильфанд.

Он отдельно отметил, что снега в Москве в ближайшее время не выпадет. "Снег? Снега ожидать не стоит. Я много раз говорил, что метеорологи - народ добродушный. Но снега и зимой у них не допросишься, если метеорологическая ситуация этому не способствует", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник портал "Метеоновости" сообщал, что Московский регион в середине недели окажется вблизи центра мощного холодного антициклона, а атмосферное давление поднимется до околорекордных показателей.