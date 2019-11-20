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Профсоюзная улица и шоссе Энтузиастов попали в перечень на благоустройство в 2020 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в 2020 году благоустроят Профсоюзную улицу и шоссе Энтузиастов, а также завершат благоустройство Софийской и Раушской набережных, пообещал глава городского департамента капремонта Алексей Елисеев. Всего в будущем году в столице благоустроят около 150 объектов, мэрия утвердила соответствующий план.

По словам Елисеева, сейчас в городе готовят для этого проектную документацию и согласуют эти планы с жителями.

Работы затронут также Северный Речной вокзал, парковую зону на улице Казакова - городскую усадьбу Алексея Разумовского, сказал чиновник. Комплексное благоустройство пройдет также по линии улица Большие Каменщики - Симоновский вал - Велозаводская улица - Пролетарский проспект - Липецкая улица.

"Огромный масштаб работ затронет спальные районы города и территории за пределом Третьего транспортного кольца. На уровне префектур административных округов будет сделано более 120 знаковых территорий", - добавил Елисеев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в 2020 году в городе благоустроят 17 крупных городских объектов площадью почти одна тысяча гектар, в том числе набережные Москвы-реки и улицы. Кроме того, будет благоустроен 151 парк и сквер.

В планах властей на 2020 г. продолжение строительства парка "Яуза" в верхнем течении реки, благоустройство 3,8 тысячи дворов, а также благоустройство территории вокруг Московских центральных диаметров (МЦД).

В 2011-2019 годах в городе благоустроили 410 объектов общей площадью почти 2,3 тысячи гектар, в том числе 60 улиц в 2019 году (площадь Киевского вокзала, Остоженка и Ильинка с прилегающими переулками, Школьная). За этот же период была благоустроена 31 набережная общей протяженностью 56 км.

Москва Сергей Собянин Алексей Елисеев Северный Речной вокзал

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