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Работа приложения "Парковки Москвы" восстановлена после сбоя "Яндекс.Карт"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Работа приложения "Парковки Москвы" восстановлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в пятницу.

"Технические специалисты "Яндекса" устранили сбой в сервисе, из-за которого у некоторых пользователей могло не запускаться приложение "Парковки Москвы". В случае, если неполадки сохраняются, рекомендуем переустановить приложение",- сказали в пресс-службе

Как подчеркнули в департаменте, все данные и средства на парковочном счете сохранятся.

Ранее в пресс-службе сообщали, что приложение "Парковки Москвы" из-за сбоя сервиса "Яндекс.Карты" у некоторых пользователей может не запускаться, В сообщении отмечалось, что в случае сбоя приложения оплатить парковку можно через СМС, паркомат, а также с помощью личного кабинета на сайте parking.mos.ru.

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