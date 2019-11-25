Гидрометцентр пообещал москвичам потепление и снег к концу недели

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Температура воздуха и атмосферное давление в столичном регионе будет постепенно расти в течение недели, в пятницу и субботу ожидается небольшой снег и незначительный "плюс", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Гребень высокого давления, благодаря которому на европейской территории России установилась малооблачная, солнечная и морозная погода, начинает отодвигаться к востоку, а с запада его медленно теснит своим плечом мощный циклон. Ситуация будет постепенно меняться", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

По его словам, во вторник и среду заметных изменений не будет: в столице солнечно и морозно. 26 ноября ночью в Москве до -7...-9 градусов, по области местами до -12, днем -2...-4; 27 ноября ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2.

В четверг, 28 ноября, все еще без осадков, но к этому моменту раздел между областями высокого и низкого давления будет проходить через Москву. Ночью -2...-4, днем около нуля.

В пятницу, 29 ноября, пройдут небольшие осадки, днем температура в диапазоне -2...+2, ожидается ветер 5-10 м/с. В последний день осени - субботу, 30 ноября - днем и ночью -2...+3, синоптики снова прогнозируют небольшие осадки.

Повышение температуры, по расчетам Гидрометцентра, долгим не будет: вместе с зимой в регион придет похолодание. "По предварительным расчетам, начиная с первых чисел декабря температура начнет понижаться, но об этом мы расскажем позже", - сказал собеседник агентства.