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Росгидромет предупредил москвичей о сильной гололедице в конце недели

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил о сильной гололедице в Москве в воскресенье, 1 декабря.

Как заявил Варакин на пресс-конференции в среду, 1 декабря Центральный федеральный округ (ЦФО) окажется в тылу циклона, который пришел в регион, и в ЦФО начнет поступать холодный воздух. Похолодание, по словам Варакина, будет заметным: температура опустится до -4 градусов.

"Для автомобилистов, работников ЖКХ, Росавтодора, сотрудников ГИБДД достаточно сложная будет погода - гололедица сильная на дорогах", - сказал Варакин.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, ожидается ли в Московском регионе ледяной дождь на этих выходных, метеоролог отметил, что такое развитие событий не исключено, однако подобное метеоявление не прогнозируется ранее, чем за сутки.

"Давать (прогноз на - ИФ) такие явления за пять-семь суток не совсем профессионально", - сказал начальник ситуационного центра, комментируя сообщения о грядущем ледяном дожде в СМИ.

Варакин также рассказал, что в субботу, 30 ноября, выпадет до 1/5 месячной нормы осадков. "Наиболее сложную погоду для Московского региона и близлежащих областей мы ожидаем в субботу и воскресенье. Начиная с ночи с пятницы на субботу и в субботу днем пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ожидаем от 10 до 15-20% от месячной нормы осадков", - сообщил представитель Росгидромета.

Температура 30 ноября будет колебаться около нулевой отметки и поднимется до небольшого плюса, после чего прогнозируется похолодание.

После потепления, осадков и последующего похолодания такие же "погодные качели" повторятся уже на следующей неделе: метеорологи прогнозируют, что вслед за идущим сейчас циклоном к Москве придет еще один, ориентировочно 5-6 декабря. Вначале столбики термометров перейдут через "ноль", пройдет мокрый снег, а затем похолодает до -4...-5 градусов.

Ранее в среду Росгидромет также предупреждал о мощных осадках в Москве на предстоящих выходных - дожде, мокром снеге и снеге.

Юрий Варакин Росгидромет Москва

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