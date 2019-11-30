Капремонт Большого Москворецкого моста завершится к 20 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Работы по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста близятся к концу, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Полагаю, что к 20 декабря полностью эта жемчужина архитектурная городская будет приведена в порядок, реконструирована", - сказал он журналистам в субботу.

Он напомнил, что нормативный срок ремонта такого большого инженерного сооружения - 26 месяцев. Бирюков подчеркнул, что работы по капремонту Большого Москворецкого моста начались осенью 2018 года. "Большой Москворецкий мост - это уникальное инженерное сооружение длиной более 550 метров. Стояла задача его привести в нормальное эксплуатируемое состояние, потому что с момента его строительства он никогда капитально не ремонтировался", - сказал Бирюков.

Бирюков также отметил, что "в городе примерно 2100 различных мостовых, инженерных сооружений, и за прошедшие девять лет практически все объекты приведены в нормальное состояние".

По его оценке, в городе отремонтировано порядка 70 мостов, около 500 подземных пешеходных переходов, все тоннели Садового кольца. "Это говорит о том, что в ближайшие полсотни лет не будет глобальных вложений в ремонт мостовых сооружений", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

По его информации, в 2020 году в Москве запланирован ремонт порядка ста инженерных сооружений, в том числе Большого Каменного моста.

Большой Москворецкий мост был построен в 1937 году. Решение о капитальном ремонте инженерного сооружения было принято в сентябре 2018 года после того, как были выявлены многочисленные дефекты основных конструкций (просадки, трещины, нарушение гидроизоляции и другие), а также снижение реальной грузоподъемности моста.