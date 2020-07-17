На Большом Каменном мосту в Москве востановят дубовые витражи

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Москве начался капитальный ремонт Большого Каменного моста. На нем отреставрируют чугунные элементы ограждения, гранитную облицовку и фонари, а также воссоздадут исторические дубовые витражи, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На время ремонта - до конца 2021 года - движение по мосту будет ограничено: площадки, где проводятся работы, будут отгораживать, а на свободных полосах будет временная разметка. Останутся по две полосы в каждом направлении.

"Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут, - отметил Бирюков.

Он объяснил, что такой формат работ позволяют новые технологии, которые уже опробовали при капремонте Большого Москворецкого моста.

По словам чиновника, с проезжей части моста уже сняли около 7000 кв. м асфальтобетонного покрытия, разобрали железобетонные конструкции подэстакадного пространства левого берега и ограждение моста, чугунные элементы которого будут отреставрированы.