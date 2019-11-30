МЧС предупредило москвичей о гололедице и сильном ветре в воскресную ночь

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МЧС распространило предупреждение о гололедице и сильном ветре, которые ожидаются в столице в ночь на воскресенье.

По данным спасателей, 30 ноября с 21 часа до 10 часов 01 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с.

Ведомство рекомендует снижать скорость передвижения при управлении автомобилем, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами.

Тем, кто в этот период будет находиться на улице, спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье до 13:00 2 декабря продлен "желтый" уровень погодной опасности, который объявили еще в минувший четверг.