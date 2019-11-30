"Желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 2 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до 13:00 2 декабря, сообщил Гидрометцентр России в субботу.

Предупреждение в столичном регионе, объявленное еще в четверг, продлено из-за большой вероятности гололеда, информирует метеослужба.

По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве воздух прогреется до плюс 1-3 градусов, возможны небольшие осадки и местами гололедица.

В ночь на воскресенье резко похолодает: до минус 5 в черте города, и до минус 8 градусов в Подмосковье. В московском регионе ночью возможен небольшой снег, местами сильная гололедица и усиление ветра до 15 м/с.

Днем в воскресенье в московском регионе ожидается от минус 1 до минус 3 градусов.

На этой неделе некоторые синоптики неоднократно предупреждали жителей столичного региона о вероятности "ледяного" дождя. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) из-за этих прогнозов даже просил автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный. Пока прогнозы некоторых метеорологов о "ледяном" дожде и "ледяном панцире" в Москве и Подмосковье не сбываются.