Поиск

"Желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 2 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до 13:00 2 декабря, сообщил Гидрометцентр России в субботу.

Предупреждение в столичном регионе, объявленное еще в четверг, продлено из-за большой вероятности гололеда, информирует метеослужба.

По прогнозу синоптиков, в субботу днем в Москве воздух прогреется до плюс 1-3 градусов, возможны небольшие осадки и местами гололедица.

В ночь на воскресенье резко похолодает: до минус 5 в черте города, и до минус 8 градусов в Подмосковье. В московском регионе ночью возможен небольшой снег, местами сильная гололедица и усиление ветра до 15 м/с.

Днем в воскресенье в московском регионе ожидается от минус 1 до минус 3 градусов.

На этой неделе некоторые синоптики неоднократно предупреждали жителей столичного региона о вероятности "ледяного" дождя. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) из-за этих прогнозов даже просил автомобилистов пересесть с личного транспорта на общественный. Пока прогнозы некоторых метеорологов о "ледяном" дожде и "ледяном панцире" в Москве и Подмосковье не сбываются.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Проект станции метро "Внуково" подготовят через три месяца

Проект станции метро "Внуково" подготовят через три месяца

Движению "За права человека" отказали в площадке для съезда, сославшись на отключение света

Неизвестный ранил ножом полицейского у станции метро "Савеловская"

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В Балашихе отключили водоснабжение из-за попадания в водопровод чистящего средства

В мэрии столицы развеяли опасения москвичей насчет Коммунарской линии метро

В мэрии столицы развеяли опасения москвичей насчет Коммунарской линии метро

В Москве "заминировали" шесть судов и Центральный телеграф

Эвакуация Мосгорсуда прервала рассмотрение жалобы Голунова

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Под Коломной торжественно закрыли свалку "Воловичи"

Под Коломной торжественно закрыли свалку "Воловичи"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');