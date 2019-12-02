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Эксперты назвали стоимость самой дорогой "однушки" в Москве, сдающейся в аренду

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Самое дорогое предложение среди сдающихся в аренду московских однокомнатных квартир обойдется нанимателю в 600 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимость".

Квартира общей площадью 250 квадратных метров включает в себя "танцевальный зал, стены которого обиты шелковой тканью", рассказали в компании. Там также отметили, что остальные предложения из списка самых дорогих "однушек" находятся в диапазоне 200-100 тыс. руб.

Так, второе место занимает квартира по цене 200 тыс. рублей в месяц недалеко от станции метро "Полежаевская". Это квартира площадью 110 кв. м с авторским дизайн-проектом. Третье место у квартиры за 150 тыс. рублей - это однокомнатный лот на 40-м этаже в "Москва-Сити".

Далее в списке наиболее высокобюджетных "однушек" - квартира за 130 тыс. руб. в 24-этажном доме на улице Крылатские Холмы. Завершает Топ-5 объект за 110 тыс. рублей площадью 45 "квадратов" в пяти минутах ходьбы от станции метро "Смоленская".

В ноябре в "Инком-Недвижимости" сообщали, что арендные квартиры в Москве подорожали третий раз за осень 2019 года. По данным риелторов, в последний осенний месяц минимальная ставка аренды составила 25 тысяч рублей.

Инком-Недвижимость Москва

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