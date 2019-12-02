Поиск

В Управделами президента РФ рассказали, где нашли главную новогоднюю елку страны

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Соборную площадь Кремля к Новому году украсит 90-летняя елка из Подмосковья, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами Елена Крылова.

"По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области", - сказала Крылова.

По ее словам, возраст дерева составляет 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей - 6 метров.

Представитель управделами отметила, что "к выбору главной новогодней елки страны специалисты управления совместно с правительством Подмосковья приступили еще летом".

Торжественный спил лесной красавицы состоится 13 декабря в полдень, а 15 декабря главная новогодняя елка страны будет отправлена автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля, уточнила Крылова.

В прошлом году главную новогоднюю ёлку страны выбрали в Щёлковском районе Подмосковья. Это была столетняя ель высотой 27 метров и диаметром 60 см.

Московская область

Новости по теме

Новости

В Москве 11 районных судов получили сообщения о минировании

В экстренные службы Москвы сообщили о минировании двух судов и двух ТЦ

В Москве закрылся киноцентр "Соловей"

В Москве закрылся киноцентр "Соловей"

Гидрометцентр пообещал москвичам аномально теплый декабрь

Эксперты назвали стоимость самой дорогой "однушки" в Москве, сдающейся в аренду

Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Движение на МЦД-1 останавливалось из-за падения человека на пути

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

Гололедица ожидается на столичных дорогах в ночь на воскресенье

Сергей Иваненко возглавил московское отделение "Яблока"

Сергей Иваненко возглавил московское отделение "Яблока"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');