В Управделами президента РФ рассказали, где нашли главную новогоднюю елку страны

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Соборную площадь Кремля к Новому году украсит 90-летняя елка из Подмосковья, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами Елена Крылова.

"По заданным параметрам из нескольких десятков деревьев была выбрана ель на территории Бородинского лесничества Можайского городского округа Московской области", - сказала Крылова.

По ее словам, возраст дерева составляет 90 лет, высота 25 метров, размах нижних ветвей - 6 метров.

Представитель управделами отметила, что "к выбору главной новогодней елки страны специалисты управления совместно с правительством Подмосковья приступили еще летом".

Торжественный спил лесной красавицы состоится 13 декабря в полдень, а 15 декабря главная новогодняя елка страны будет отправлена автопоездом в Москву для установки на Соборной площади Кремля, уточнила Крылова.

В прошлом году главную новогоднюю ёлку страны выбрали в Щёлковском районе Подмосковья. Это была столетняя ель высотой 27 метров и диаметром 60 см.