Главную новогоднюю ель страны торжественно спилили в Подмосковье

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - 25-метровую ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилили в ходе торжественной церемонии в пятницу в Богородском лесничестве Можайского городского округа в Подмосковье.

"Мы все знаем, что Подмосковье - это родина главной елки страны - так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчет новогодних праздников", - сказал на церемонии зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Возраст выбранной для украшения Соборной площади ели - 90 лет. Ее высота составляет 25 метров, а размах ветвей - шесть метров. 15 декабря елку отправят автопоездом в Москву для установки на площади Московского Кремля.

О том, что главную новогоднюю ель страны нашли на территории Можайского городского округа, в начале декабря рассказала "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.

Представитель управделами отметила, что "к выбору главной новогодней елки страны специалисты управления совместно с правительством Подмосковья приступили еще летом".