Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Школьники Москвы заняли третье место в мире по умению читать и воспринимать информацию, следует из результатов международного исследования качества школьного образования PISA.

Данные исследования комментирует пресс-служба Рособрнадзора, которая отмечает, что результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в 2016 году. Таким образом столица переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию.

По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

По другому показателю исследования PISA - математической грамотности - результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, здесь Москва оказалась на пятом месте.

Рост продемонстрирован также по направлению естественнонаучной грамотности: Москва переместилась с 12-го на шестое место. Лучший результат только у школьников из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

Исследование проводилось в 2018 году, в нем приняли участие более 7 тысяч учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.