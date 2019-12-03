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Московские школьники стали третьими в мире по читательской грамотности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Школьники Москвы заняли третье место в мире по умению читать и воспринимать информацию, следует из результатов международного исследования качества школьного образования PISA.

Данные исследования комментирует пресс-служба Рособрнадзора, которая отмечает, что результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в 2016 году. Таким образом столица переместилась с шестого на третье место, обойдя Канаду, Финляндию и Ирландию.

По навыкам работы с информацией 15-летних москвичей опережают только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

По другому показателю исследования PISA - математической грамотности - результат школ Москвы вырос с 531 до 534 баллов, здесь Москва оказалась на пятом месте.

Рост продемонстрирован также по направлению естественнонаучной грамотности: Москва переместилась с 12-го на шестое место. Лучший результат только у школьников из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.

Исследование проводилось в 2018 году, в нем приняли участие более 7 тысяч учащихся из 151 школы Москвы, отобранные методом случайной выборки.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Помимо межстранового исследования PISA проводятся исследования по отдельным городам и регионам.

Москва PISA Рособрнадзор

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