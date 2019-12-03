Эксперты объяснили, почему российские школьники "просели" в математике и чтении

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение результатов учеников российских школ в международном исследовании качества образования PISA еще предстоит проанализировать, но среди возможных причин - акцент на проверке знаний, а не на их применении, и снижение интереса подростков к учебе, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

"До сих пор, с 2006 по 2015 год результаты России в PISA по читательской и математической грамотности росли. Мы "упали" несущественно относительно десятилетней перспективы, то есть изменения по итогам исследования 2018 года можно рассматривать как локальную флуктуацию. Поэтому мы бы не драматизировали ситуацию. С другой стороны, надо признать, что усиление внимания к ВПР (Всероссийским проверочным работам - ИФ) и ОГЭ (итоговой аттестации 9-х классов - ИФ) в традиционной форме, возможно, сыграло свою роль", - сказал научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин агентству во вторник.

Знания для жизни, а не для экзамена

По его словам, делать окончательные выводы пока рано - результаты PISA предстоит тщательно проанализировать. Но предварительно причиной может быть то, что школа и федеральные власти сосредоточены на проверке объема знаний ученика, в то время как задания PISA проверяют не столько сами знания, сколько то, насколько школьники способны эти знания применить.

"К сожалению, до сих пор в наших контрольных процедурах в основном проверяется знание информации, а не ее применение в реальных ситуациях. Это могло перенести ориентацию учителей с использования знания на их запоминание. Тогда это может объяснять такую динамику", - сказал Фрумин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что пока это только предположение, и оно требует проверки.

"Точно мы можем утверждать только то, что Москва показала замечательный результат. В последние годы руководство города делало специальные усилия, направленные на повышение качества образования. Мы видим эффекты этой работы", - сказал Фрумин.

Зубрежка и дрессура

Точку зрения о том, что свою роль в падении результатов PISA могли сыграть устаревшие подходы к передаче знаний, высказал академик Российской академии образования (РАО), заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

"Кому-то кажется, что как раньше было хорошо при советской власти, так хорошо и сейчас. Скажем, по той же математике: дети зубрили, правила учили, по тому же русскому языку - упражнения, правила, дрессура. А современный урок уже другой", - сказал Ямбург "Интерфаксу".

Он напомнил, что в образовательном сообществе активно идет работа по обновлению федеральных образовательных стандартов (ФГОС). Стандарты, по мнению Ямбурга, должны отражать требования времени: ученикам нужно уметь не просто воспроизводить информацию, но и применять ее в нестандартных ситуациях. Тем не менее, как отметил педагог, пока вокруг ФГОС идут споры, и новый подход встречает противодействие.

Еще одна проблема современной школы - учительские кадры, добавил Ямбург.

"Эта проблема и квалификации учителей. Не думайте, что этому так просто научиться. Контингент учащихся очень изменился", - сказал он.

По словам Ямбурга, во-первых, школы сталкиваются с большим количеством приезжих - в том числе тех, для кого русский язык может быть неродным. Во-вторых, учителям нужно адаптировать учебный процесс в условиях инклюзии (процесс включения детей с инвалидностью в общую образовательную среду - ИФ), когда за соседней партой может сидеть ребенок на инвалидной коляске или с нарушениями слуха. Все это требует более высокой квалификации школьного педагога и может отражаться на результатах школьников, считает собеседник агентства.

Учиться не интересно

В свою очередь, академик РАО, профессор МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов отмечает, что снижение результатов России в PISA может быть следствием снижения интереса подростков к учебе.

"Грустно, что мы "просели". За подобным феноменом всегда стоит множество факторов, назвать какой-то один было бы ошибкой. Вместе с тем, важным фактором подобного рода динамики всегда является падение мотивации к обучению в школах России. Ключевой вопрос в школах сегодня - это вопрос мотивации детей, чтобы им было интересно учиться", - сказал Асмолов агентству.

По его словам, пока падение интереса к образованию будет нарастать, результаты останутся огорчающими.

Асмолов также прокомментировал высокие результаты московских школьников на фоне снизившихся общероссийских показателей.

"В Москве совершенно другие условия, другая мотивация, другое экономическое стимулирование в отличие от остальных регионов нашей страны. Поэтому первое: как всегда радуюсь за победы московских школьников. Второе: выводов сравнительного анализа, где лучше, где хуже, учитывая резкую неравномерность регионов по многим вещам, я бы не спешил делать", - сказал академик РАО.

Результаты PISA-2018

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) - сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В PISA-2018, опубликованном во вторник, Россия сдала позиции по сравнению с предыдущим исследованием (2015 год). По читательской грамотности РФ оказалась на 31-м месте по количеству баллов (479 баллов из 1000, результат ниже на 16 баллов), по математической грамотности - на 30-м (488 баллов, снижение на 6 баллов), по естественнонаучной грамотности - на 33-м (478 баллов, снижение на 9 баллов).

Результаты Москвы оказались значительно лучше среднероссийских (534 по читательской грамотности, 534 по математической грамотности и 513 по естественнонаучной грамотности).

В РФ в исследовании PISA-2018 принимали участие 10 тыс. 153 обучающихся 15-тилетнего возраста из 265 образовательных организаций в 43 регионах РФ.