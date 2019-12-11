Поиск

Движение транспорта в центре Москвы ограничат 12 декабря из-за прощания с Лужковым

Движение транспорта в центре Москвы ограничат 12 декабря из-за прощания с Лужковым
Цветы и свечи у здания мэрии Москвы в память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове
Фото: АГН "Москва"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти предупреждают автомобилистов об изменении схемы движения транспорта 12 декабря в центре столицы из-за траурных мероприятий.

В храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря, состоится церемония отпевания и прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Похоронят бывшего чиновника на Новодевичьем кладбище.

Из-за этих траурных мероприятий 12 декабря изменится схема движения, а также работа городского транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Автомобилистам стоит учитывать, что с 00:01 12 декабря будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также по участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка",- рассказали в ЦОДД.

По словам собеседника агентства, поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка будет запрещен. "В районе д. 2 стр.1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня",- сказали в ЦОДД.

Как сообщили в пресс-службе, 12 декабря с 6 утра до окончания всех мероприятий не будут обслуживаться остановки "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина" для автобуса № м3 по улице Волхонка в сторону метро "Семеновская", а также "Метро "Кропоткинская" для автобуса № 255 в Соймоновском проезде, а с 12:00 - "Новодевичье кладбище" для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники".

"Обращаем внимание, что вход и выход со станции "Кропоткинская" к Храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30 в связи с проведением траурных мероприятий. Просим учесть изменения и заранее построить маршрут",- сказали в пресс-службе.

Бывший мэр Москвы Лужков, руководивший городом более 18 лет, скончался в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.

Умер Юрий Лужков

12
Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.Юрий Лужков на своей ферме в Озерском районе. 2017 год.Теннисистка Елена Дементьева, мэр Москвы Юрий Лужков и американская теннисистка Серена Уильямс (слева направо) во время церемонии награждения после финального матча турнира Кубка Кремля по теннису. 2007 год.Юрий Лужков и Дед Мороз, прибывший в столицу из Великого Устюга, во время торжественной встречи на Манежной площади. 2005 год.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия станции московского метрополитена "Аннино" в Южном Чертаново. 2001 год.Мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина во время состязаний по различным видам конного спорта на приз мэрии Москвы. 1999 год.Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. 1996 год.Юрий Никулин и мэр Москвы Юрий Лужков во время вечера, посвященного 75-летию артиста в цирке на Цветном бульваре. 1996 год.Мэр столицы на выездном расширенном заседании Правительства Москвы по вопросам развития российской рекламной индустрии. 1994 год.Мэр Москвы представляет королеве Великобритании Елизавете II макет нового здания британского посольства. 1994 год.Борис Ельцин и Юрий Лужков во время открытия праздника у Моссовета. 1993 год.Юрий Лужков во время игры в футбол. 1992 год.
Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.
ЦОДД Москва Юрий Лужков

Новости по теме

Новости

Собянин пообещал вскоре открыть переход к ГУМу, бывший самым популярным в Москве

В Мосгорнаследии опровергли сообщения о сносе кинотеатра "Художественный"

Бывший следователь рассказал о попытке вмешаться в судьбу девочки, живущей в больнице с рождения

Завершено расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

Завершено расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

На станции метро "Проспект мира" в Москве распылили перцовый баллончик

За вторник в Москве при проверке угроз о минировании эвакуировали больше 120 000 человек

За вторник в Москве при проверке угроз о минировании эвакуировали больше 120 000 человек

Издатель "Тинькофф-журнала" и его гражданская жена найдены мертвыми в Москве

Опека попросит ограничить права родителей девочки, пять лет прожившей в больнице

Опека попросит ограничить права родителей девочки, пять лет прожившей в больнице

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');