Движение транспорта в центре Москвы ограничат 12 декабря из-за прощания с Лужковым

Цветы и свечи у здания мэрии Москвы в память о бывшем мэре столицы Юрии Лужкове Фото: АГН "Москва"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Власти предупреждают автомобилистов об изменении схемы движения транспорта 12 декабря в центре столицы из-за траурных мероприятий.

В храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря, состоится церемония отпевания и прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Похоронят бывшего чиновника на Новодевичьем кладбище.

Из-за этих траурных мероприятий 12 декабря изменится схема движения, а также работа городского транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД). "Автомобилистам стоит учитывать, что с 00:01 12 декабря будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также по участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка",- рассказали в ЦОДД.

По словам собеседника агентства, поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка будет запрещен. "В районе д. 2 стр.1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня",- сказали в ЦОДД.

Как сообщили в пресс-службе, 12 декабря с 6 утра до окончания всех мероприятий не будут обслуживаться остановки "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина" для автобуса № м3 по улице Волхонка в сторону метро "Семеновская", а также "Метро "Кропоткинская" для автобуса № 255 в Соймоновском проезде, а с 12:00 - "Новодевичье кладбище" для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона "Лужники".

"Обращаем внимание, что вход и выход со станции "Кропоткинская" к Храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30 в связи с проведением траурных мероприятий. Просим учесть изменения и заранее построить маршрут",- сказали в пресс-службе.

Бывший мэр Москвы Лужков, руководивший городом более 18 лет, скончался в мюнхенской клинике 10 декабря после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.