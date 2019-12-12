Депутаты Мосгордумы и общественники проконтролируют реставрацию Воспитательного дома

12 декабря. INTERFAX.RU - При Мосгордуме создадут рабочую группу, которая займется общественным контролем за реставрацией ансамбля Императорского воспитательного дома на Москворецкой набережной, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Ранее начавшиеся работы раскритиковали в "Архнадзоре".

Группу сформируют при комиссии Мосгордумы по градостроительству и землепользованию. В нее войдут депутаты Мосгордумы, сотрудники департамента культурного наследия, представители застройщика и общественных организаций. На первом заседании группа обсудит проектирование, реализуемые проектные решения, их историческую обоснованность и целесообразность.

Реставрация Воспитательного дома продлится несколько лет, заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"На наш взгляд, граждане должны получать больше информации о том, что происходит с ансамблем Воспитательного дома. Для этих целей создается совет, в состав которого войдут специалисты и депутаты, выбранные самими москвичами - то есть те, кто действительно может представлять мнение своих избирателей, и те, кто может ответить на всевозможные вопросы и объективно рассказать о работах по сохранению", - добавил он.

2 декабря координатор "Архнадзора" Андрей Новичков заявил о "погроме" в Воспитательном доме. По его словам, проект реставрации еще не был утвержден, а рабочие уже начали выламывать оконные рамы, разбирать межэтажные перекрытия и выбрасывать "паркет, в том числе исторический".

Ранее департамент культурного наследия Москвы выдал официальное разрешение на научно-исследовательскими и изыскательными работами, которые пройдут перед согласованием проекта реставрации Воспитательного дома. Сейчас специалисты вскрывают многочисленные поздние советские и постсоветские конструкции, раскрывают первоначальные проемы, а также вывозят из здания мусор. Далее последует процесс согласования проекта реставрации с Мосгорнаследием, в который помимо памятников войдут два строения (30 и 31), не являющиеся объектами культурного наследия.

Ансамбль Воспитательного дома - крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода и самое значительное столичное сооружение раннего классицизма. В комплекс, в который входила Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Академии РВСН) им. Петра Великого, входит 33 строения, девять из которых являются объектами культурного наследия, еще пять представляют ценные градоформирующие объекты. Сам Воспитательный дом был построен по проекту Карла Бланка. Здание заложили по предложению просветителя Белецкого как благотворительное закрытое учреждение для сирот и подкидышей.

Конкурс на реставрацию комплекса выиграл "Горкапстрой-гарант", который предложил выполнить работы за 10 млрд рублей при начальной цене в 8,6 млрд рублей. Инвестор обязан сохранить исторический облик объектов, приспособив их под современное использование. Всю территорию комплекса - 11 га - нужно сделать открытой для посетителей и интегрировать с парком "Зарядье" и другими городскими пешеходными маршрутами.