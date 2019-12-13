За четверг в Москве из-за угроз о "минировании" 140 зданий эвакуировали 50 000 человек

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В минувший четверг из-за угроз о "минировании" в Москве проверили 140 объектов, где в общей сложности прошла эвакуация 50 000 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, угрозы взрыва поступили в отношении 13 районных судов, нескольких образовательных учреждений и станций метро и других зданий. В пятый раз с начала декабря неизвестные угрожали взорвать храм Христа Спасителя.

Пик "минирований" приходится пока на 10 декабря, когда в городе с примерно 400 объектов эвакуировали в общей сложности больше 120 000 человек, напомнил собеседник агентства.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 12 декабря также сообщала о проверках нескольких судов из-за угроз о заложенных бомбах. Из опубликованных пресс-службой электронных писем следует, что неизвестные также угрожали взорвать станции городского метро.

Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Волна "минирований" в Москве и Петербурге началась 28 ноября. Пресс-служба судов Петербурге тогда опубликовала фотографию сообщения, в котором говорилось, что угрозы будут поступать до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

По информации источников "Интерфакса", для проверки анонимных сообщений в Москве за две с небольшим недели было эвакуировано свыше 330 000 человек с территории почти 3000 учреждений.