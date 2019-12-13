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На юге Москвы загорелся склад

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения выехали на тушение пожара на складе юга Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МЧС.

Там отметили, что сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, к. 2 поступило в 12:10. Приехавшие на место пожарные сообщили, что горит склад на площади 200 кв.м.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления, из горящего склада доносятся хлопки, валит черный дым.

Сведений о пострадавших не поступало.

Москва

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