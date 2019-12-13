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Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия
Фото: Елена Ковалева/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного управления МЧС.

Там отметили, что обрушились перекрытия на площади 50 кв.м. Сейчас устанавливается принадлежность склада и причина пожара.

Ранее сообщалось, что склады загорелись на площади 200 кв.м. по адресу Варшавское шоссе, д. 129, к. 2, из здания валит черный дым, слышны хлопки.

На месте возгорания работают пожарные и передвижная лаборатория ГУ МЧС по Москве, которая займется выявлением превышения ПДК вредных частиц и продуктов горения. Автомобилистов попросили выбирать пути объезда, чтобы не мешать пожарно-спасательной технике.

По данным из открытых источников, в соседнем с горящим здании находится АО "Атомэнергопроект" - инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации "Росатом".

Пожар на складе на юге Москвы

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Москва

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