В Москве неизвестные "заминировали" 13 районных судов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во вторник поступили угрозы о "минировании" 13 районных судов, из них пришлось эвакуировать в общей сложности около тысячи человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Проверяли Преображенский, Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Щербинский и Кузьминский суды.

В Петербурге объединенная пресс-служба городских судов пока сообщила об эвакуации Петродворцового и Куйбышевского судов.

Волна сообщений о лжеминировании продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, угрозы взрыва массово поступают каждый день, чаще всего в них говорится о судах.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" представители нескольких "заминированных" судов, в некоторых письмах с угрозами говорилось, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".