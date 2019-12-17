Поиск

В Москве неизвестные "заминировали" 13 районных судов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во вторник поступили угрозы о "минировании" 13 районных судов, из них пришлось эвакуировать в общей сложности около тысячи человек, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Проверяли Преображенский, Кунцевский, Тимирязевский, Чертановский, Хорошевский, Перовский, Зюзинский, Хамовнический, Головинский, Коптевский, Зеленоградский, Щербинский и Кузьминский суды.

В Петербурге объединенная пресс-служба городских судов пока сообщила об эвакуации Петродворцового и Куйбышевского судов.

Волна сообщений о лжеминировании продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, угрозы взрыва массово поступают каждый день, чаще всего в них говорится о судах.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" представители нескольких "заминированных" судов, в некоторых письмах с угрозами говорилось, что подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

Москва Петербург Мосгорсуд Константин Малофеев

Новости по теме

Новости

Верховный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва

В московском метро начали тестировать обновленные билетные автоматы

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Экс-глава департамента Минобороны осужден на 10 лет за коррупцию

У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта
Протесты в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в московском метро

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');