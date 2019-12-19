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Подмосковных аграриев обяжут предупреждать пчеловодов о химической обработке полей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мособлдума в четверг приняла в первом чтении законопроект "О регулировании отдельных отношений в области пчеловодства и в области охраны пчел на территории Московской области".

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"Целью закона является правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении деятельности в области пчеловодства и обеспечения охраны пчел", - сказал, представляя документ на заседании, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребрынка Мособлдумы Сергей Керселян.

Он пояснил, что документ обязывает сельхозтоваропроизводителей при необходимости проведения химической обработки полей уведомлять муниципальные власти и местных пчеловодов о дате и способе этих мероприятий. Знать об обработке должны все пчеловоды, кто имеют пасеки на расстоянии до семи километров от места проведения таких работ.

В пояснительной записке также отмечается, что после принятия закона будет введена обязанность регистрировать пасеки по месту их нахождения. Кроме того, в Подмосковье планируют создать "районную кочевую карту", которая позволит контролировать размещение кочевых пасек.

В 2019 году Минсельхоз РФ выражал обеспокоенность массовой гибелью пчел в ряде регионов страны, в том числе и в Подмосковье.

Московская область

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