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Гибель пчел затронула 30 регионов России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах России, сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

По его словам, в некоторых регионов погибло от 5% до 30% пчелосемей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал. Бутов отметил, что окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.

Согласно его оценке, в России насчитывается около 5 млн пчелосемей, из них 97% пчел - в частном секторе.

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Почему гибнут пчелы

Бутов считает, что причина массовой гибели пчел в этом году - "абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов", и невнимание к этому государственных контролирующих органов.

Кроме того, проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса в этом году, а также борьба с борщевиком, который уничтожают с помощью гербицидов. Бутов считает, что гербициды уничтожают все живое в почве, а уничтожать следует только семена, и это позволит предотвратить неконтролируемое распространение борщивика.

В результате гибели пчел производство меда в России может снизиться, сказал эксперт, но не привел точную оценку. При этом он подчеркнул, что дефицита меда он не ожидает.

Массовая гибель

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной считают грубые нарушения сельхозпроизводителями правил применения пестицидов.

По данным Россельхознадзора, последние восемь лет в стране не контролируется производство, реализация и применение пестицидов и других агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

По данным на 29 июля, которые ранее приводил Минсельхоз, в России в 25 регионах погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей).

Россия

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