В мэрии Москвы опровергли закупку искусственного снега для горки на Тверской

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Снег, который привезли на Тверскую улицу в центр Москвы для сооружения горки, специально не закупался, его привезли со столичных катков, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"То, что говорят, будто специально для горки сноуборда город закупил снег - полная чушь. Это снег, который образуется от катков по всему городу. Его и привезли на Тверскую", - сказал он.

По словам Немерюка, аналогичная горка для катания на сноуборде есть на Новом Арбате, и, несмотря на плюсовые температуры, к ней ранее вопросов не возникало.

"В основном снег на Тверской улице собран с катка на ВДНХ. Никаких дополнительных затрат город не понес", - заверил он.

С вечера субботы и до 22:00 6 января в центре Москвы для проведения массовых гуляний закрыты для проезда транспорта Тверская улиц (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд, а также Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.