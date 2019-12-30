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Синоптики посоветовали москвичам не ждать снег в первые дни 2020 года

Синоптики посоветовали москвичам не ждать снег в первые дни 2020 года
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первые дни января в столице будут по-прежнему сырыми и теплыми, сугробов ждать не стоит, сказал "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он констатировал, что тепло, характерное для декабря, будет продолжаться в первые дни января.

В понедельник, 30 декабря, как и ожидалось, через Московский регион проходит теплый атмосферный фронт. В столице и области прогнозируется снег и метель. К концу дня начнет теплеть - ночью уже будет около нуля.

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Во вторник, 31 декабря, днем ожидается небольшой "плюс" и мокрый снег с дождем. В результате нежный покров, успевший образоваться за последние дни, почти повсеместно растает.

В новогоднюю ночь температура начнет незначительно понижаться: в полночь в Москве от 0 до +1 градуса, не исключено, что будут незначительные осадки - "снежинки будут появляться", сказал Вильфанд. Утром 1 января около -2, днем уже до -3.

В ночь на 2 января мороз до -4 в Москве и до -7 в Подмосковье, но днем снова потеплеет - столбики термометров перейдут через нулевую отметку и остановятся на небольшом "плюсе".

Примерно такой, по словам метеоролога, погода будет до 4 января: -3...+2 днем и ночью, небольшие осадки в разных фазах, при этом в Гидрометцентре не ждут, что ляжет снег.

"Со снегом сложно, это именно тот случай, когда даже в новом году не дождешься старого снега", - сказал Вильфанд.

5 января ожидается очередное небольшое понижение температуры. По предварительным данным, добавил метеоролог, на Рождество 7 января в Москве все-таки будет "минус".

"Но не стоит отчаиваться: нужно рассчитывать, что есть еще один новый год - по старому стилю. К нему ситуация может измениться", - сказал и.о. директора Гидрометцентра.

Москва

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