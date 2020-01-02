Трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал на 7%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Патент на право работы иностранцев в Москве в 2020 году подорожал на 7%.

Соответствующая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы. В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц вместо 5000 рублей в 2019 году.

В 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей.

Граждане Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана получают патенты для работы в Москве с 2015 года.

По предварительной оценке департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 млрд рублей. К середине декабря 2019 года документ получили 427 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин убежден, что любой трудовой мигрант, приезжающий на работу в город, должен платить налоги. "Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги - так же, как и москвичи", - заявил Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений 28 октября 2019 года.

Ранее также стало известно, что власти Подмосковья в 2020 году поднимут стоимость патента для трудовых мигрантов на 250 рублей, до 5,1 тысячи рублей в месяц.