Патенты для мигрантов в Подмосковье подорожают на 250 рублей в месяц

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Подмосковье патенты для трудовых мигрантов в 2020 году будут стоить 5100 рублей в месяц. это на 250 рублей дороже, чем сейчас. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы.

Как заявил на заседании председатель комитета по вопросам бюджета Тарас Ефимов, законопроект устанавливает региональный коэффициент для рынка труда в 2,34418.

В Москве с 2020 года патент будет стоить 5350 рублей, в 2019 году он стоил 5000 рублей, в 2018 году - 4500 рублей.