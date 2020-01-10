Транзитный проезд грузовиков в жилой зоне на юге и юго-западе Москвы запретят с 1 февраля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - С 1 февраля в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы начнет действовать так называемый "грузовой каркас", предусматривающий запрет на транзитное движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн в жилой застройке.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, свободный проезд таких грузовиков будет разрешен только на 113 улицах ЮАО и на 23 улицах ЮЗАО.

Собеседник агентства напомнил, что транзитное движение грузовиков в жилой застройке в настоящее время уже действует в Северном, Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах.

"В тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все запрещающие знаки уже установлены и пока находятся в чехлах, а к 1 февраля они будут расчехлены, и движение грузовиков будет осуществляться по новой схеме.

Список улиц, которые с 1 февраля войдут в "грузовой каркас", и по которым возможно свободное перемещение грузовиков на юге и юго-западе столицы, уже размещен на сайте департамента транспорта Москвы.

Кроме того, водители грузовиков смогут заранее спланировать маршрут через "Яндекс.Навигатор", в котором будут обозначены улицы "грузового каркаса".

По его словам, заезд в жилую застройку грузовиков возможен только при наличии путевого листа, например, при доставке крупногабаритных товаров, обслуживании жителей и предприятий. За нарушение этого правила будут штрафовать на 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что запрет на транзитное движение грузовиков в жилой застройке в остальных административных округах Москвы в пределах МКАД будет введен в действие в течение 2020 года.