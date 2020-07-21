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В Москве с августа запретят транзит грузовиков внутри Садового кольца

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве в трех административных округах - Центральном, Западном и Северо-Западном - с 1 вгуста ограничат движение грузовиков по правилам "грузового каркаса", их транзит внутри Садового кольца полностью запретят, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"Таким образом, с 1 августа правила "грузового каркаса" будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД, что это позволяет исключить транзит большегрузного транспорта (с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. - ИФ.) через районы жилой застройки", - сказал представитель департамента.

В "грузовой каркас" Центрального округа вошли 67 улиц, Западного - 51 улица, Северо-Западного - 30 улиц. По этим улицам грузовики могут ехать только к месту проживания или работы, а также для обслуживания предприятий и организаций.

В "грузовой каркас" не вошла ни одна улица в пределах Садового кольца.

Новые правила не скажутся на работе магазинов и служб доставки, их грузовики смогут въезжать в жилые районы по подтверждающим документам, объяснили в департаменте.

По данным чиновников, введение "грузового каркаса" привело к тому, что в жилых зонах стало тише, воздух там стал чище и там на 21% сократилось число аварий с участием грузовиков.

"Грузовой каркас" начал вводится в Москве с 2016 года, и с 1 августа он будет действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД. Штраф за необоснованный проезд по улицам вне "грузового каркаса" составляет 5000 рублей.

Москва Садовое кольцо Департамент транспорта

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