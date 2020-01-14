В мэрии обещали разобраться "вручную" с каждым лишившимся права на бесплатную парковку

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рассмотрит по отдельности каждый случай, когда москвичам, имеющим право на бесплатную парковку у дома, задержали выдачу резидентских разрешений и из-за задержки выписали штраф за неоплату парковки. Это пообещали в пресс-службе департамента.

"С каждым штрафом по этой причине будем разбираться вручную. Мы всегда на стороне резидента", - сказал собеседник агентства и допустил, что штрафы могут быть отменены.

Пострадавшим он посоветовал обращаться в сервисные центры "Московский транспорт".

По данным "Коммерсанта", из-за сбоев в работе Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) Росреестра, нескольким тысячам человек задержали продление или выдачу резидентских удостоверений. В результате, несмотря на право на бесплатную парковку, они были вынуждены ее оплачивать или получали штрафы. В Росреестре сбой объяснили резким ростом запросов на подтверждение информации по ЕГРН и на появление "сайтов-двойников", генерирующих подобные запросы и собирающих информацию.