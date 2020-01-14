Сбои в работе реестра ЕГРН лишили тысячи москвичей права на бесплатную парковку у дома

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тысячи москвичей с декабря лишились права бесплатно парковать машины рядом с собственным домом и были вынуждены платить за парковку из-за сбоев в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет "Коммерсантъ". В Росреестре пообещали вскорости устранить проблему.

На проблему жалуются москвичи, которые не смогли в декабре продлить срок резидентских разрешений на бесплатную парковку у дома. Такое право имеют жители домов, попавших в платные зоны - собственники и наниматели квартир. Они рассказали изданию, что вовремя подавали документы на продление, но столкнулись с задержками в оформлении разрешений.

Разрешение продлевается через mos.ru или МФЦ, которые перенаправляют заявку и документы в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП). Там продлевают разрешение, после проверки сведений о собственниках квартир в ЕГРН.

В АМПП заявили, что проблема есть - Росреестр задерживает обработку запроса и проверку сведений. Сейчас задержки коснулись 3000 автовладельцев, подавших заявку на продление разрешений. Росреестр о проблеме проинформирован, добавили в ГКУ.

В Росреестре объяснили, что в конце 2019 года резко выросло число запросов на сведения из ЕГРН - "со стороны федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления".

"Дополнительную нагрузку создали сайты-двойники, использующие роботов для формирования запросов и собирающие сведения для дальнейшей их перепродажи". В результате возникли "очереди из подготовленных ответов на запросы". Сейчас Росреестр принимает меры по восстановлению работоспособности сервиса и в том числе по оформлению парковочных разрешений, заверил представитель службы. "В отсутствие технической возможности по использованию электронного сервиса подготовленные документы направлялись в правительство Москвы на электронных носителях", - добавил он.

В АМПП заявили, что с помощью департамента информационных технологий Москвы сумели наладить ситуацию с частью запросов на продление резидентских разрешений.

В Москве действует больше 420 резидентских разрешений на бесплатную парковку, пишет газета. Их владельцы могут парковать машины у дома бесплатно с 20:00 до 8:00 или доплатить 3000 рублей и парковаться бесплатно круглосуточно. Жители города подают в месяц больше 20 000 заявок на выдачу или продление таких разрешений.