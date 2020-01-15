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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

В кузбасской колонии к Крещению построили копию храма Христа Спасителя из снега

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В кемеровском Белове семь заключенных исправительной колонии № 44 построили из снега копию московского храма Христа Спасителя, сообщило областное управления ФСИН. Рядом с ним обустроят купель для омовения в праздник Крещения.

Строение шириной 440 см, длиной 470 см и высотой 530 см покрасили в синий и золотой цвет. Кроме осужденных, в строительстве участвовал иерей Павел Буканович и сотрудники отдела воспитательной работы. Об истории строительства, разрушения и восстановления храма заключенным рассказали на уроках истории в школе, отмечают во ФСИН.

Православная церковь действует в колонии больше 20 лет, в общине около 70 человек, они регулярно посещают службы. Несколько лет назад при храме организовали церковный хор и начали проводить уроки песнопения и богословские курсы. Во ФСИН отметили, что число желающих окунуться в купель на Крещение растет с каждым годом.

ИК-44 - колония строгого режима. В ней сидят осужденные за продажу наркотиков, убийства, изнасилования и другие тяжкие статьи.

Белово Кемеровская область ИК-44 ФСИН Кузбасс ХХС

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