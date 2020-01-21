Москвич устроил стрельбу в столичном кафе из-за нежелания оплатить счет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали на юго-востоке Москвы посетителя кафе, устроившего стрельбу, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимир Васенин во вторник.

"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Рязанскому району задержали 32-летнего мужчину по подозрению в угрозе убийством", - сказал Васенин. Установлено, что около кафе на 1-ой Новокузьминской улице произошла драка между двумя мужчинами в возрасте 53-х и 68-ми лет и посетителем кафе. Последний отказывался оплатить счет.

"Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой", - сказал представитель полиции. Васенин добавил, что затем посетитель кафе достал пистолет и выстрелил из него в землю и в сторону потерпевших.

Подозреваемым оказался 32-летний житель столицы, он задержан. Полицейские изъяли у него травматический пистолет, на который у москвича имелось соответствующее разрешение.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый подписал обязательство о явке в полицию, добавил Васенин.