Москвичи сдали в переработку в два раза больше елок, чем в прошлом году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Москвичи с 5 января сдали на переработку больше 22 000 новогодних елок, год назад за такой же период было сдано около 11 000 деревьев, отчитался заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Всего в городе около 400 пунктов приема елок. Акция "Елочный круговорот" продлится до конца февраля, в рамках акции сдать елку, сосну или пихту можно бесплатно. Собранные деревья перерабатываются в щепу. Акция проводится с 2016 года.

В 2017 году в ходе акции было собрано 565 елей, в 2018 году - 7000, в 2019 году - более 27 000.