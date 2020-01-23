В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В 2019 году в Москве прошло 155 несанкционированных митингов, за нарушения общественного порядка во время массовых общественно-политических акций были задержаны более 3 тыс. человек.

Всего же на массовых мероприятиях за прошедший год за нарушение общественного порядка задержали свыше 5 тысяч человек, говорится в материалах столичной полиции, распространенных в четверг на расширенной коллегии ведомства.

В свою очередь глава столичной полиции Олег Баранов, выступая на коллегии, сообщил, что полицейские обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий, число которых в 2019 году увеличилось более чем на треть.

"Более чем на 50% возросло количество публичных акций, число которых составило более 18,5 тыс., и более чем на 60% (увеличилось количество - ИФ) общественно-политических мероприятий", - отметил Баранов.

При этом, по его словам, особое внимание было уделено обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года, "в преддверии которых также прошло значительное количество массовых публичных акций, в том числе и несогласованных с органами государственной власти".

На коллегии московского главка МВД также выступил первый замглавы министерства Александр Горовой. Он поблагодарил личный состав столичной полиции и коллег из других правоохранительных органов за грамотные действия при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях в Москве, в том числе, во время акций протеста.

По его словам, слаженные действия правоохранительных органов "позволили не допустить беспорядки, блокирование работы органов власти и другие последствия".

"Мы должны, безусловно, учитывать и уважать права граждан на высказывание своего мнения, но они эти мнения должны реализовать в рамках существующего законодательства", - подчеркнул первый замглавы МВД РФ. Горовой также поблагодарил мэра Москвы за "политическую поддержку гарнизона при работе по этим мероприятиям".