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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

МВД назвало целью несогласованных акций дестабилизацию политической обстановки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Привлечение население к несогласованным акциям и протестам, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки, является одним из способов дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в стране, считают в МВД.

Протесты в Москве

Об этом говорится в проекте поправок в стратегию противодействия экстремизму до 2025 года. Документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Проведение несогласованных публичных мероприятий ведомство поместило в список наиболее опасных проявлений экстремизма наряду с массовыми беспорядками и подготокой терактов.

По данным МВД, в стране участились случаи вовлечения в ряды экстремистских структур несовершеннолетних, "поскольку последние не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и в ряде случаев не подлежат уголовной ответственности".

Лидеры экстремистских организаций ориентируются преимущественно на молодежь и проявляют повышенное внимание "к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов, активно вовлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской направленности", говорится в проекте.

Ведомство видит серьезную опасность в распространении радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов.

В МВД полагают, что наращивание информационно-психологического воздействия на молодежь России ведётся с целью разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране.

МВД

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